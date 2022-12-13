Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından 23 – 25 Aralık Tarihleri Arasında 3’üncüsü Düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri İle Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni’nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi.

Şairler Tepesi’nde Düzenlenen Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Yanı Sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Akademisyenler, Şair Ve Yazarlar İle Basın Mensupları Da Yer Aldı.

Program, Büyükşehir Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Kültür Sanat Etkinlikleri İle 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Tanıtım Filmlerinin Gösterimi İle Başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor Ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, 3’üncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri’ne İlişkin Bilgiler Aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İse Burada Yaptığı Konuşmada, “Kahramanmaraş’ımızın Da Öne Çıkan Değerlerinden Bir Tanesi Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Olması. Çünkü Bizim Söyleyecek Sözümüz Var. Bunun İçin Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri Etkinliğimizin Bu Yıl 3’üncüsü Gerçekleştiriyoruz” İfadelerini Kullandı.

Ayrıca Başkan Güngör Hayata Geçirilen Uluslararası Etkinliklerin Kahramanmaraş’ın Tanıtımına Çok Büyük Katkı Sağlayacağını Belirtti.