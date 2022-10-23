Fuarın girişinde oluşturulan etkinlik alanında düzenlenen yarışmayla çocuklara, gençlere ve vatandaşlara şiirler okutuldu.
Şiirleri okuyan herkes hediye çarkını çevirdi, Maraş biberinde minyatür yemeniye onlarca hediye, binlerce kişiye dağıtıldı.
Fuarın girişinde oluşturulan etkinlik alanında düzenlenen yarışmayla çocuklara, gençlere ve vatandaşlara şiirler okutuldu.
Şiirleri okuyan herkes hediye çarkını çevirdi, Maraş biberinde minyatür yemeniye onlarca hediye, binlerce kişiye dağıtıldı.
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