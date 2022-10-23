Fuarın girişinde oluşturulan etkinlik alanında düzenlenen yarışmayla çocuklara, gençlere ve vatandaşlara şiirler okutuldu.

Şiirleri okuyan herkes hediye çarkını çevirdi, Maraş biberinde minyatür yemeniye onlarca hediye, binlerce kişiye dağıtıldı.