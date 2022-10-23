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Şiirleri okuyan herkes hediye çarkını çevirdi, Maraş biberinde minyatür yemeniye onlarca hediye, binlerce kişiye dağıtıldı.

Fuarın girişinde oluşturulan etkinlik alanında düzenlenen yarışmayla çocuklara, gençlere ve vatandaşlara şiirler okutuldu.

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