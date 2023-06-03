Osmanlı döneminde saraylara verilen gelinlerin çeyizlerinde götürdükleri ve zamanla ünü dünyaya yayılan Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandığı, şimdilerde genç kızların hayalini süslüyor.
Yaşanan deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, yeni evlenecek gelinlerin çeyizlikleri için ceviz oyma sandığı yoğun rağbet görüyor.
Ustaların maharetli ellerinde farklı şekiller alan sandıklar, hediyelik küçük ebatlardan çeyizlik büyük boylara kadara tüm tasarımlar gelinlerin beğenisine sunuluyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tütüncü Sandık Şube Müdürü Erkan Özdemir, Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandığı hakkında bilgiler verdi.