Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu, 16 Ekim Pazar günü düzenlenecek “Çevre Dostu Patiler” adlı çocuk oyunuyla start alacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde miniklerle buluşacak. Ormandaki sevimli hayvanların birbiri ile olan iletişimi, dostluğun ve arkadaşlığın önemi ile çevrenin korunmasını konu alan gösterinin biletleri 15 ve 16 Ekim tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gösteriye tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.