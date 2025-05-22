Program; Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, mehteran gösterisi, ilahi ve ezgi dinletileriyle başladı. Etkinlik alanında; ebru, resim, filografi, ahşap yakma, kitap dergi stantları ve Filistin sergisi büyük ilgi gördü. Çocuklar için hazırlanan şişme parkurlar, geleneksel okçuluk, halat çekme, matrak gibi eğlenceli oyunlarla şenlik coşku dolu anlara sahne oldu.

Programa öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetliler büyük ilgi gösterirken; ÇEDES kapsamında il genelinde 564 okulda sürdürülen çalışmaların sahaya yansıması gururla izlendi.