Dolardaki düşüş ve gerileyen tahvil getirilerinin Fed'in para politikası sıkılaştırma hızını keseceği beklentisini pekiştirmesiyle yatırımcılar altına yöneldi.

Altının ons fiyatı yeni haftada 1760 dolar civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı geçen hafta 6 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye

olan 1,767.79 dolar seviyesini görmüştü.



İç piyasada gram altın 1016 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altın 6 bin 845 liradan satılıyor.

Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçen hafta altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.



Bu hafta Fed yetkililerinin resesyon ve gelecek dönem para politikası hakkında yapacağı değerlendirmelerin yanı sıra hafta boyunca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile yoğun veri ve haber gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.