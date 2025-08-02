Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, müzik ve eğlencenin kalbinin attığı bir atmosferde kapılarını ziyaretçilere açtı. KAFUM Fuar Alanı’nda başlayan organizasyonun ilk günü, Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza’nın konseriyle taçlandı. Fuar alanında adeta insan seli yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Ceza, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Ceza, “Kahramanmaraş’a ilk defa geliyorum, o yüzden çok heyecanlıyım. Bu özel seyirciyle bu anı yaşıyor olmak benim için gurur verici. 2 yıl önce büyük bir acı yaşayan Kahramanmaraşlıları bir nebze mutlu etmek beni de mutlu edecektir. Burada olmanın ve böylesine coşkulu bir dinleyici karşısına çıkmanın mutluluğu ve heyecanını tarif edecek kelime bulamıyorum” ifadelerini kullandı.