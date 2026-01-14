Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte yolda mahsur kalan bir anneye, görevden dönen Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli yardım etti.

Kazayı fark eden cezaevi personeli, kullanılamaz hâle gelen araçta bulunan anne ve çocuklarını güvenli bir şekilde araçtan çıkardı. Soğuk ve karlı hava koşulları nedeniyle ailenin dışarıda beklemesine gönlü el vermeyen personel, anne ve çocukları kendi araçlarına alarak evlerinde misafir etti. Aile, gerekli yardımların sağlanmasının ardından güvenli bir şekilde dinlenme imkânı buldu.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandı. Yaşanan gelişmeye ilişkin açıklamada bulunan Yılmaz Tunç, cezaevi personelinin örnek davranışını takdir etti. Bakan Tunç açıklamasında, “Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde yansıtan bu örnek davranış için teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay, zor zamanlarda gösterilen dayanışmanın ve insani reflekslerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.