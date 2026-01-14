Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 3 bin 844 bağımsız konut ile 28 ticarethane, tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edildi.

Depremzedelerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkoğlu genelinde konut ihtiyacının büyük bir bölümü karşılanmış oldu. Anahtarlarını teslim alan vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri kalıcı konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan Emlak Konut tarafından ilçede oluşturulan rezerv alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 90 konut ve 352 iş yerinin inşaatının sürdüğü, projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinin sosyal ve ticari yapısının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Toplamda 3 bin 934 bağımsız birim ve 352 iş yerinin yer aldığı Türkoğlu’nda, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 844 konutun tamamının hak sahiplerine teslim edilmesiyle önemli bir ihtiyaç giderilmiş oldu.

Yetkililer, kalan projelerin de en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtirken, Türkoğlu’nun depremin izlerini hızla silerek yeniden ayağa kalktığını vurguladı. Teslim edilen konutların zemin artı 4 katlı binalardan oluştuğu, dairelerin ise 2+1 ve 3+1 tipinde olduğu kaydedildi.