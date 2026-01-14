Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından kentte rüzgârın zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaştığı bildirildi. Özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, bazı mahallelerde maddi hasara neden oldu.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar ekipler tarafından kontrollü şekilde kaldırılırken, kopan elektrik hatları nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli enerji kesintileri yaşandı. İtfaiye, belediye ve elektrik dağıtım ekipleri, olumsuzluk yaşanan noktalarda eş zamanlı müdahale gerçekleştirdi.

Yetkililer, soğuk hava ile birlikte buzlanma ve don riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşların özellikle çatı altları, ağaçlık alanlar ve elektrik hatlarına yakın bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Fırtınanın 15 Ocak Perşembe akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.