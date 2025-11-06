Alman otomotiv sektörünün merkezi Stuttgart’ta düzenlenen törenle araçlar kullanıcılarına teslim edildi. Bu adım, Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen Togg modellerinin Almanya yollarında ilk kez sürücüleriyle buluşmasını simgeliyor.

Togg’un Almanya’daki tanıtımı, 8 Eylül 2025’te Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında yapılmıştı. Ardından 29 Eylül’de T10X ve T10F modelleri ön siparişe açılarak Avrupa pazarına resmi giriş gerçekleştirilmişti.

Stuttgart’taki etkinlik, Togg’un uluslararası pazarlardaki ilk önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor ve marka, elektrikli ve akıllı otomobil çözümlerini Almanya’daki kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

T10X 4More Obsidiyen Teknik Özellikleri:

Maksimum Güç : 320 kW – 435 PS

: 320 kW – 435 PS Maksimum Tork : 700 Nm

: 700 Nm Maksimum Hız (km/s): 185

185 0-100 km/s: 4,8 sn

4,8 sn Enerji Tüketimi : 21,9 kWh

: 21,9 kWh Karma Menzil (WLTP) : 468 km

: 468 km Şehir içi Menzil (WLTP) : 681 km

: 681 km Batarya Kapasitesi : 88,5 kWh

: 88,5 kWh Hızlı Şarj Süresi : 28 dk

: 28 dk Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor.

T10F 4More Teknik Özellikleri:

Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS

320 kW – 435 PS Maksimum Tork : 700 Nm

: 700 Nm Maksimum Hız (km/s) : 177

: 177 0-100 km/s : 4,1 sn

: 4,1 sn Enerji Tüketimi : 20,3 kWh

: 20,3 kWh Karma Menzil (WLTP) : 523 km

: 523 km Şehir içi Menzil (WLTP) : 645 km

: 645 km Batarya Kapasitesi : 88,5 kWh

: 88,5 kWh Hızlı Şarj Süresi : 28 dk

: 28 dk Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını üstün çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.

2025 yılı için sınırlı sayıda üretilecek T10F 4More 3 milyon 133 bin 640 TL'den ve T10X 4More Obsidiyen 3 milyon 233 bin 640 TL'den satışa sunuluyor.