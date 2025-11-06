Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un yeni modeli T10F, Ekim ayında elektrikli araç pazarının lideri oldu. Togg T10F, sadece elektrikli otomobiller arasında değil, tüm araç satışlarında da 7. sıraya yerleşerek önemli bir başarı elde etti.

Elektrikli otomobil satışında T10F zirvede

Togg’un sedan modeli T10F, geçen ay 2 bin 532 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında zirveye çıktı.

Elektrikli segmentte T10F’in en yakın rakibi yine bir Togg modeli olan T10X oldu. T10X, 1.623 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Bu iki modeli KG Mobility (Ssangyong) 1.046 satışla, Volvo 870 ve KIA 841 satışla izledi.

Ekimde en çok satılan otomobil Volkswagen Taigo oldu

Genel otomobil satışlarında ise Volkswagen Taigo, 4 bin 111 adetlik satışla Türkiye’nin en çok satılan modeli oldu.

Onu Renault Megane Sedan (3.866) ve Renault Clio (3.850) takip etti.

İlk 10 listesinde elektrikli araç segmentinde yalnızca Togg T10F yer alarak Türkiye’nin yerli markasının yükselişini bir kez daha gösterdi.

Togg’un SUV modeli T10X ise Ekim ayında 15. sırada yer aldı.