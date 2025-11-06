Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım’da gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, adayların sınava girecekleri yer, bina ve salon bilgilerini içeren “sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı” bildirildi.

Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak ulaşabilecek.

Bu belgede, adayın sınav tarihi, saati, binası, salonu ve oturma düzeni gibi tüm detaylar yer alıyor. Sınav günü hiçbir aday, bu belgeyi yanında bulundurmadan sınav binasına alınmayacak.

ÖSYM, sınava ilişkin tüm bilgi ve duyuruların yalnızca resmî internet sitesi (osym.gov.tr) ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacağını hatırlattı.