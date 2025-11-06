Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konut imkânı sağlamak ve şehirlerdeki konut fiyat dengesini yeniden oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için ilk adım atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla, konut yapılabilecek uygun arazilerin belirlenmesi süreci resmen başladı.

Bakanlık yazısında, valiliklerden öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetindeki taşınmazların incelenmesi istendi. Bu arazilerin, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, konut yapımına elverişli büyüklükte olması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı içinde bulunmayan, topoğrafyası uygun bölgelerin tespit edilmesi ve gerekli bilgi-belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

81 İlde Konut Sayıları Belirlendi

Projede en fazla konut yapılacak iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak açıklandı. Bu illerde hem şehir merkezleri hem de çevre ilçelerde sosyal konut alanları oluşturulacak.

İl ve İlçe Bazında Konut Sayıları Erişime Açıldı

81 ilin tamamında yapılacak konutların il ve ilçe bazındaki detayları, TOKİ’nin resmî başvuru platformu üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, illerine göre planlanan konut sayılarını ve proje detaylarını görmek için

👉🔗 https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresini ziyaret edebilirler.

Kahramanmaraş'ta inşa edilecek sosyal konutların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: