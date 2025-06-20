Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak çevredeki tarlalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına bir helikopterle de havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çiftlikte ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.