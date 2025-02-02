İlçede toplam 30 cami yıkılırken, açılışı yapılan Çiğdemtepe Camii, yeniden ibadete açılan yedinci cami oldu.

Mahalle halkının büyük özverisiyle, cami, lojman ve abdesthane binası 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 400 metrekarelik alana sahip olan cami, geniş iç mekânı, bayanlar mahfili ve son cemaat yeriyle aynı anda yaklaşık bin kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edildi.

Caminin finansmanı büyük ölçüde mahalle halkı ve yardımseverler tarafından karşılandı. Açılışa Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Pazarcık İlçe Müftüsü Rıdvan Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı