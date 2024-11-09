Yapılan detaylı araştırma sonucunda, kız kardeşlerin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde bir bağ evinin bahçesine gömülü halde bulunduğu belirlendi.

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan B.Y. ve M.D. isimli şüphelilerin, kız kardeşleri öldürdükten sonra toprağa gömdüğü tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Yörük Selim Devlet Hastanesi’ne götürülen sanıklar, burada suçlarını itiraf etti. B.Y., pişmanlık duyduğunu ifade ederken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.