"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etmek ve destekte bulunmak adına kentte gelen Çinli ekip, MADO tesislerini gezdi.

Burada çekim ekibi için kesme Maraş dondurması şovu yapıldı.

Çinliler daha sonra dondurma ve pasta üretim fabrikasını gezerek fabrika yetkililerinden bilgiler aldı.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kanbur, amaçlarının sadece Kahramanmaraş'ı ve değerlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Docslab Beijing Media Technology Şef Direktörü Miss Zhang Tian ise Kahramanmaraş'ı tanıtmak istediklerini ifade etti.