Kahramanmaraş ve bölge halkının alışverişte ilk tercihi olan Çırağan AVM, yaz mevsiminin yakıcı sıcaklarına karşı yine farkını ortaya koyuyor.

Sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ve birbirinden avantajlı kampanyalarıyla her sezon adından söz ettiren Çırağan AVM, bu yaz da hem evleri hem de bütçeleri serinletmeye devam ediyor.

Beko, Bosch, Daikin ve Arçelik gibi dünyaca ünlü markaların yüksek performanslı klima modelleri, Çırağan AVM mağazalarında cazip fiyat ve kampanyalarla alıcılarını bekliyor.

Yaz aylarının bunaltıcı havasına karşı adeta nefes aldıran bu özel kampanya ile alışveriş merkezi, konfor ve teknolojiyi bir araya getirerek ziyaretçilerine ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Çırağan AVM Satın Alma Sorumlusu Ömer Parlak şu ifadeleri kullandı:

“Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, ziyaretçilerimize hem serin hem de hesaplı çözümler sunmak istedik. Beko, Bosch, Daikin ve Arçelik gibi güvenilir markaların en yeni modellerini uygun fiyatlarla halkımızla buluşturuyoruz. Herkesi bu fırsatlardan yararlanmak için mağazalarımıza davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca devam edecek kampanya kapsamında, farklı kapasite ve özelliklerdeki klima seçenekleriyle her ihtiyaca uygun çözüm sunuluyor.

Üstelik enerji tasarruflu, sessiz çalışma özelliğine sahip ve çevre dostu teknolojilerle donatılan ürünler, evlerde sadece serinlik değil aynı zamanda sürdürülebilir konfor da vadediyor.

Serinliği ve alışveriş keyfini bir arada yaşamak isteyenler için Çırağan AVM, bu yaz da vazgeçilmez bir durak.