Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de ilk sırada yer alan Van'da, baharın gelişiyle birlikte besiciler, çoban arayışına girdi.

Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarına bakacak çoban arayan besiciler, çobanlarla sıkı bir pazarlık sürecine girdi.

İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar, gün boyunca cami çevresinde bekleyerek gelen besicilerle pazarlık yapıyor.

ÇOBANLARIN TALEPLERİNİ YÜKSEK BULUYORLAR

Ancak besicilerin teklif ettiği ücretler ile çobanların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istenen ücretlerin yüksek bulunmasına anlam veremiyor.

ÇOBANLAR AYLIK 100 BİN TL İSTİYOR

Güvenceleri olmadan dağlarda geceli gündüzlü 4 ay boyunca hayvanlara baktıklarını vurgulayan çobanlar, işin zorluğuna dikkat çekiyor.

Besici Mehmet Koç, çobanlarla yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığını belirtti.

Koç, çobanların aylık 100 ila 120 bin TL talep ettiğini ifade etti.

"BU MAAŞI VERİRSEM KAZANCIM OLMAZ"

Koç, "Ben bu ücretle kazanç elde edemem. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Masraflarıyla birlikte çobanın bize maliyeti 80 bin TL'yi buluyor. İki çoban olunca bu maliyet 160 bin TL'ye çıkıyor. 70 büyükbaş hayvanıma 4 ay boyunca bakılacak. Bu şartlarda hayvanları besiye bırakmak daha az maliyetli olur. Ayda 120 bin lira maaşla çobanın bakacağı hayvan sayısı az, bu maliyet bizi kurtarmaz." dedi.

"EN AZ 100 BİN TL İSTİYORUZ"

Geceli gündüzlü dağda hayvan baktıklarını dile getiren çoban Hamdullah Çiftçi ise "Bizler en az aylık 100 bin TL istiyoruz. Ancak besiciler bu maaşı bize çok görüyor. Gece gündüz hayvanlara bakacağız, sorumluluğumuz büyük. Bu yüzden talep ettiğimiz ücret çok görülmemeli." diye konuştu.