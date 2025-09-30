Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi platformlarda yapılan paylaşımlar, çocukların güvenliğini tehlikeye atarken aynı zamanda çocuk haklarının ihlal edilmesine de yol açabiliyor.

Ailelerin sorumlu dijital ebeveynlik anlayışıyla hareket edebilmesi için sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını kontrol etmeleri, çocuklara zarar verebilecek içeriklerden kaçınmaları gerekiyor.

Kaspersky'nin 'Growing Up Online' araştırma sonuçlarına göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika' daki (META) katılımcıların yüzde 52'si çocuklarının fotoğraf veya videolarını veya çocukları hakkında paylaşımlarını sosyal medyada yayınlıyor. Bu ebeveynlerin yüzde 58'si ayrıca paylaşıma bazı ek kişisel bilgiler de ekliyor. Bu kullanıcılardan yüzde 48'si çocuğun adını, yüzde 46'sı coğrafi konumunu ve yüzde 46'sı çocuğun hayatından hikayeleri paylaşıyor. Bu bilgilerin yüzde 18'i sosyal medya hesaplarında herhangi bir gizlilik kısıtlaması olmadan yayınlanıyor.

Bu tür davranışlar çocukları, kimliklerinin, bulundukları yerin ve/veya kişisel anlarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma riskine, kimlik hırsızlığına, takip edilmeye ve istismara maruz kalmaya yol açabilir. Ayrıca çocuğun ilerleyen yaşlarda utanç, zorbalık veya itibar zararına neden olabilir.