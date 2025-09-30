Akademik kariyer ve kamu kurumlarındaki birçok pozisyon için büyük öneme sahip olan ve adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen YDS yılda iki kez düzenleniyor. İlkbaharda yapılan YDS/1'in ardından, gözler sonbaharda gerçekleştirilecek olan YDS/2'ye çevrildi. Adayların zaman kaybetmeden hazırlıklarına başlaması ve başvuru sürecini hatasız tamamlaması için, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların takibi ve gerekli adımların eksiksiz atılması gerekiyor. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 YDS/2 başvuruları başladı mı?

YDS/2 2025 başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, başvuru süreci 30 Eylül'den itibaren aktif hale gelecek ve adaylar başvuru işlemlerini yapacak. Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak.

2025 YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak. Yılın ilk YDS sınavında başvuru ücreti 850,00 TL olarak belirlenmişti. Bu sınavda da benzer bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

2025 YDS/2 başvurusu nasıl yapılır?

YDS/2 başvurusu, tamamen online bir süreçtir ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilir. İşte adımlar:

ÖSYM AİS Girişi: Öncelikle https://ais.osym.gov.tr adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın. Eğer şifreniz yoksa, e-Devlet üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden edinebilirsiniz.

Başvuru Formu Doldurma: Sistemde YDS/2 2025 sınavını seçin ve başvuru formunu doldurun. Kişisel bilgileriniz, dil tercihiniz (İngilizce, Almanca vb.) ve sınav merkezi seçimini belirtin.

Fotoğraf ve Belgeler: Güncel bir fotoğraf yüklemeniz gerekebilir. Engelli adaylar için ek belgeler istenebilir.

Ücret Ödeme: Başvuru ücretini ödemeden işlem tamamlanmaz. Ödeme, banka şubeleri, ATM'ler veya online bankacılık yoluyla yapılabilir. ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarını kullanın.

Onaylama: Ödemeden sonra başvurunuzu onaylayın ve dekontunuzu saklayın.