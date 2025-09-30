Şarkıcı Güllü'nün ölümü geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Konuyla ilgili ortaya asılsız iddialar atılmış, şarkıcının düşmediği aşağıya itildiği öne sürülmüştü. Ardından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılmış Güllü' ye ait son görüntüler ve olay anı kaydedilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Gül Tut'un evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntülerin detaylı analizi için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı aktarıldı. Bununla beraber çevredeki kamera kayıtları da incelemeye alındı ve şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirlendi.

Tut'un daha önce de evin zemin döşemesinin kaygan olmasından dolayı düşerek hastaneye kaldırıldığı ve polise de bu şekilde ifade verdiği öğrenildi.

Olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

Şarkıcı Güllü'nün olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sürüyor.