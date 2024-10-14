Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak ve hafta sonlarını daha keyifli hale getirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kitaplar Ülkesi" adlı çocuk tiyatrosu oldu.

İki seans olarak sahnelenen ve yoğun ilgi gören tiyatro gösterisi, kitap okumayı sevmeyen bir çocuğun Kitaplar Ülkesi’nde yaşadığı maceraları konu alıyor. Hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından beğeniyle izlenen gösteri, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, ebeveynler de çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu