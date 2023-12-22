Felaketin yaralarını sarmaya çalışan AB Playstation, çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, oyun ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Özellikle PlayStation oynama imkanı bulan çocuklar, birbirleriyle yarışarak hem eğlendiler hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Etkinlik sırasında çocuklara, unutulmaz anlar yaşatıldı.

Günün sürprizi ise çocuklara özel hazırlanan hamburger ikramı oldu. Hamburger ikramıyla bir araya gelen çocuklar, lezzetli atıştırmalıklar eşliğinde birbirleriyle daha da kaynaşma fırsatı buldu. Etkinlikte çocuklar, yaşadıkları zorlu süreçte birbirlerine destek olmanın yanı sıra, gülerek, oyun oynayarak ve lezzetli yiyeceklerle moral bulmanın keyfini çıkardılar.



