Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, üçüncü gününde de binlerce ziyaretçisini ağırlayarak coşkulu etkinliklerle devam etti.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerin yanı sıra çocuklara yönelik programlar da büyük ilgi gördü. Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise, çocukların gönlünde taht kuran Rafadan Tayfa gösterisi oldu.

Sevilen çizgi film karakterlerinin sahneye taşındığı etkinlikte fuar alanı adeta çocuk sesleriyle şenlendi. Minik izleyiciler, sahnedeki kahramanları büyük bir heyecan ve coşkuyla takip ederken, gösteri boyunca kahkahalar ve alkışlar hiç eksik olmadı.

Eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken tiyatro gösterisi, sadece bir gösteri olmanın ötesine geçerek çocuklara dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma ve iyilik gibi temel değerleri eğlenceli bir şekilde aktardı. Rafadan Tayfa karakterleri, çocuklara hem örnek davranışlar sergiledi hem de bu değerlerin günlük hayatta ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Gösteriye yoğun ilgi gösteren aileler de çocuklarının neşesine ortak oldu.