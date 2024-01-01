Sosyal belediyecilik kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik yıl içerisinde tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan panele, okur – yazar buluşmasından atölyeye yüzlerce etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının son kültür sanat etkinliğinde çocukları sosyal medya fenomeni Sertaç Abi ile buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Oyun Dünyasına Yolculuk’ temalı etkinliğe çocuklar adeta akın etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Sertaç Abi, oyun dünyasına dair merak edilenleri anlatarak katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Çocukların doyasıya eğlendiği ve merak ettiği sorulara yanıt aldığı etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı. Sosyal medya fenomeni Sertaç Abi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten çocuklar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.