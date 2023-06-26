İş Adamlarının Destekleriyle Kamu Kuruluşları İşbirliğinde Düzenlenen Etkinlikte, Konteyner Kentlerde Kayıtlı İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayram Hediyesi Olarak, Tablet Dağıtıldı.
Rıdvan Hoca Vakfı Tarafından Kent Genelinde 3300 Tablet, Okul Çağındaki Öğrencilere Dağıtıldı.
Gerekli Şartları Sağlayan Konteyner Kentlere kayıtlı okul çağındaki çocuklar ebeveynleriyle beraber imza eşliğinde tabletleri aldı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Rıdvan Hoca Eğitim Sağlık Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Seyfi Pınarbaşı, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.