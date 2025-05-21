Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürdüğü vatandaş buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Onikişubat Yirmiikigün Mahallesi’nde bulunan Bahaettin Karakoç İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Görgel, öğrencilerle keyifli dakikalar geçirerek onların neşesine ortak oldu. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim ortamları hakkında bilgi alan Başkan Görgel, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik projelere değindi. Çocukların eğlenirken öğrenebileceği yeni sosyal alanlar, kütüphaneler ve oyun parkları hakkında bilgi veren Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimi ve çocuk gelişimini destekleyen yatırımlara öncelik verdiklerini vurguladı.

Başkan Görgel, Minikleri Tek Tek Dinledi

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Görgel, miniklerin isteklerini ve hayallerini dinleyerek not aldı. Çocukların dile getirdiği talepler arasında yeni oyun alanları, okul çevresine güvenli geçitler ve eğitici etkinliklerin artırılması gibi konular öne çıktı. Başkan Görgel’in ziyareti, hem öğrenciler hem de okul personeli tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Yavrularımız ve Onların İstekleri Bizim İçin Çok Kıymetli”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bahaettin Karakoç İlkokulu’nda yavrularımızın gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm, bizlere umut ve enerji veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, insan odaklı sosyal projelerle de Kahramanmaraş’a hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak, onlara güvenli ve mutlu bir şehir bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün çocuklarımızın taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Onların her biri bizim için çok kıymetli. Bu talepleri dikkate alarak, mahallemize ve okullarımıza yönelik yeni projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüm çocuklarımızın hayallerine ulaşabileceği bir Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.