Aksu haber olarak vatandaşlara bu kez nostaljik bir soru yönelttik, bu soru çocukluk günlerine dair duygusal anıları gün yüzüne çıkardı.

"Çocukluğunuzdan en çok neyi özlüyorsunuz?" sorusu eski zamanlara dair derin özlemleri ortaya çıkardı. Vatandaşlar, geçmişin sıcak anılarını paylaşarak, sokaklarda oynanan oyunları, mahalledeki arkadaşlıkları ve basit mutlulukları özlediklerini ifade etti.

Eski zamanlarda yaşanan masumiyet ve samimiyet, vatandaşların gözlerinde parlayan bir özlemle gün yüzüne çıktı.