Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de askere gidecek R.Y. için düzenlenen uğurlama programında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu R.Y. bacağından yaralandı.

Yaralı genç, çevrede bulunan arkadaşları tarafından özel araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından R.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.