AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, hayatını AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MYK üyesi Nur Çümen ile birleştirerek muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Genç çiftlerin nikahları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından kıyarken nikah şahitliklerini 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat görgel ve ilçe başkanları yaptı.

Düğüne şahitlerin yanı sıra Elbistan belediye başkanı Mehmet gürbüz, ak parti ilçe başkanları, il ve ilçe teşkilatları, ak parti il kadın kolları, sevenleri ile yakınları katıldı

Düğün merasimine çok sayıda davetliler katılırken davetliler düğün boyunca gönüllerince eğlendiler

Genç çiftlerin nikahları büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör tarafından kıyarken nikah şahitliklerini 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet cihat Sezal, habibe öçal, Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk coşkun, onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, ak parti il başkanı Fırat görgel ve ilçe başkanları yaptı.

Düğüne şahitlerin yanı sıra Elbistan belediye başkanı Mehmet gürbüz, ak parti ilçe başkanları, il ve ilçe teşkilatları, ak parti il kadın kolları, sevenleri ile yakınları katıldı

Düğün merasimine çok sayıda davetliler katılırken davetliler düğün boyunca gönüllerince eğlendiler