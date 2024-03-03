Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, merakla beklenen projelerini bugün düzenlediği toplantıyla tek tek tanıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in de katıldığı toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, MHP Kahramanmaraş Milletvekili, Cumhur İttifakı İl ve ilçe başkanları ile parti teşkilatları, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Adayları, meclis üyesi adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje tanıtım toplantısına katılan Cumhur İttifakı Ak Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç Aksu TV ye özel açıklamalarda bulundu.