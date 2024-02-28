AK Parti Yurdun Dört Bir Tarafında Olduğu Gibi Kahramanmaraş’ta Da 31 Mart’ta Yapılacak Olan Yerel Seçimlere Kadar Kullanılmak İçin Seçim Bürolarını Açmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Afşin İlçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi Açılışı Vatandaşların Katılımı İle Gerçekleşti.

Seçim Ofisinin Açılışın Da AK Parti Ve MHP İl Ve İlçe Başkanları Birer Konuşma Yaptı.

Ardından Cumhur İttifakı Ak Parti Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç Konuşmasında Afşin İçin Ne Gerekiyorsa Onu Yapacaklarını Dile Getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İse Kent Ve İlçe Geneline Yapılan Yatırımlar Hakkında Bilgiler Verdi.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Yaptığı Konuşmada 31 Mart’a Kadar Dur Durak Bilmeden Çalışacaklarını Belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Eski Başkan Yeni Başkan Demeden Bu Güzel Birlikteliğin Tüm Hızıyla İlerlediğini Vurgulayarak Yine Hep Birlikte Başaracaklarını İfade Etti.