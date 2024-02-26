Ak Parti Yurdun Dört Bir Tarafında Olduğu Gibi Kahramanmaraş’ta Da 31 Mart’ta Yapılacak Olan Yerel Seçimlere Kadar Kullanılmak İçin Seçim Bürolarını Açmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Pazarcık ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi Açılışı Vatandaşların Katılımı İle Gerçekleşti.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Ve Beraberindekilerinde Katılım Sağladığı Seçim Ofisinin Açılış Konuşmasını Cumhur İttifakı Ak Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan Yaptı.

Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak Burada Yaptığı Açıklamada Hep Birlikte El Ele Yeniden Ayağa Kalkılacağına Dikkat Çekti.

Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Yaptığı Konuşmada 31 Mart’a Kadar Dur Durak Bilmeden Çalışacaklarını Belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Eski Başkan Yeni Başkan Demeden Bu Güzel Birlikteliğin Tüm Hızıyla İlerlediğini Vurgulayarak Yine Hep Birlikte Başaracaklarını İfade Etti.