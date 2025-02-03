Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda bir müjde vererek “2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek" açıklamasında bulundu.

Engelli öğretmenlerimizin istihdamı konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjde vermek istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Aralık 2023'te yayınlanan PİSA reğitiminde istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu, TIMS 2023 raporunda da önemli, ölçüde yükseldiği gözlemlendi. Bu veriler Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı doğru seyrettiğini ortaya koyuyor. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeyinde başarının elde ettiği mutluluğu yaşıyoruz. Bu başarılar aynı zamanda eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimi yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik.