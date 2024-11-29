Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek bir dizi programa katılacak. Ziyaret kapsamında, AK Parti’nin Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli projelerin açılışını gerçekleştirecek.

Erdoğan, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 105 bin konutun anahtar teslim törenine katılacak. Deprem sonrası başlatılan konut projeleri çerçevesinde yeni konutlar için yapılacak kura çekimine de katılarak hak sahiplerini belirleyecek.

Program süresince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehirde farklı ziyaretlerde bulunması ve hem vatandaşlarla bir araya gelmesi hem de çeşitli incelemelerde bulunması bekleniyor. Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek etkinlikler, bölgenin yeniden inşa sürecindeki ilerlemeyi gözler önüne serecek.