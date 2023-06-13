, 28 Mayıs'ta yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Geleneği bozmayan Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki ziyaretlerinin ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

İki ülke marşları çaldı

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

İki lider, görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katılacak.

Erdoğan'a kalabalık heyet eşlik etti

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.