Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 300 depremzede çocuk için anlamlı bir sünnet şöleni düzenlendi. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, memleketi Elbistan’daki 300 depremzede çocuğu sünnet ettirerek gerçekleştirdiği bu şölen ile çocukların ve ailelerinin doyasıya eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Elbistan'da düzenlenen sünnet şöleni, depremzede aileler için moral ve destek kaynağı oldu. Etkinliğe, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefonla bağlanarak çocukları ve aileleri tebrik ederek onlara sevgilerini iletti.

Etkinlik boyunca misafirlerle tek tek ilgilenen Ünal ailesi çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Mahir Ünal’ın eşi Şule Özdin Ünal, çocuklarla tek tek ilgilenip aileleri tebrik ederek mutluklarına ortak oldu. Ünal çiftinin oğlu Mehmet Selçuk da kardeşlerini yalnız bırakmayarak onlarla oyunlar oynadı ve bu heyecanı kardeşleriyle birlikte yaşadı. Etkinlik öncesi Ünal, etkinliğe çiçek göndermek veya hediye takdim etmek isteyen misafirlerden, bunun yerine AFAD'a bağış yapmalarını talep etmişti. Organizasyonun tüm giderleri Ünal ailesi tarafından karşılandı ve AFAD'a yapılan bağışlar sayesinde, deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunulacağı ve bu tür etkinliklerin, toplumun dayanışma ruhunu pekiştireceği vurgulandı.

Sünnet şöleni boyunca çocuklar ve aileleri çeşitli eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdiler. Palyaçolar, sihirbaz gösterileri ve çeşitli oyunlarla ve rafadan tayfa gösterisiyle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Aileler ise çocuklarının mutluluğunu paylaşarak, etkinlik boyunca keyifli anlar geçirdiler. Ayrıca, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve ikramlar yapıldı.

Elbistan’da düzenlenen 300 depremzede çocuk için gerçekleştirilen sünnet şöleni, çocuklar ve aileleri için moral ve motivasyon kaynağı oldu. Etkinliğe katılan tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, çocukların mutluluğuna ortak oldular. Şölenin düzenlenmesinde emeği geçen Mahir Ünal ve tüm destekçilere teşekkür edilerek, bu tür etkinliklerin devam edeceği vurgulandı. Etkinlik, çocukların ve ailelerinin yüzlerinde gülümseme bırakarak sona erdi.