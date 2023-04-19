Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz." diyerek, "(Deprem bölgesi) Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor." ifadesini kullandı.

"İstanbul'a ilave nüfus gelmesine müsaade etmeyeceğiz"

"İstanbul'a ilave nüfus gelmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'un merkezindeki riskli bölgelerde yoğunlaşan nüfusu, deprem riski az çeperlere dağıtacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var. Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını dönüştürmek isteyenler için kullanılacak." dedi.

"Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.

"5 yıllık takvim çıkardık"

"5 yıllık takvim çıkardık. Proje sadece İstanbul'u değil Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Afetlere karşı İstanbul Mekansal Strateji Planı'nı hayata geçiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul) Konutları dönüştürürken, boşalan yerleri yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla değerlendireceğiz. Yeni toplanma alanları kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin el birliğiyle şehirlerimizi, köylerimizi yeni planlamalarla, yeni projelendirmelerle daha güvenilir hale getirelim." açıklamasında bulundu.

"TCG Anadolu gemisinin iki misli büyüğünü yapacağız"

"TCG Anadolu gemisinin iki misli büyüğünü yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece denizlerdeki gücümüzü çok daha artıracağız." ifadesini kullandı.

"Karadeniz doğal gazından aile ve gençliğe tahsis yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Aile yapımızı tehdit eden LGBT gibi sapkın eğilimlere karşı etkin mücadele edeceğiz. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Kadına şiddete asla taviz veremeyiz. Bunların karşısında bütün yasal mevzuatlarımızı çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Karadeniz doğal gazından aile ve gençliğe tahsis yapacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edeceğiz. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına aileyi ve gençleri alıyoruz. Ailenin güçlendirilmesine, gençlerimizin desteklenmesine özel önem vereceğiz."

"Kürt kardeşlerimle PKK'yı biz bir arada tasavvur edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gözümüzde PKK ayrıdır, Kürt kardeşlerimiz ayrıdır. Kürt kardeşlerimle PKK'yı biz bir arada tasavvur edemeyiz. Bay bay Kemal, PKK-HDP şantajına o kadar boyun eğmiş durumda ki 'terör örgütü PKK' bile diyemiyor, diyemez." dedi.