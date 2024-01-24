Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye ve İran arasında, enerji, serbest bölgeler, medya, kültür, demir yolu taşımacılığı, sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması gibi konuları içeren 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum.

Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların bölgemizin istikrarı için önem taşıdığına inanıyoruz. Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları başta olmak üzere İsrail saldırılarını ele aldık. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında ilerleme kaydettik. Bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin farkındayız.

Terörle mücadelede ortak adımlar

Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. 10 yeni anlaşmaya imza attık.

İsrail'in Gazze saldırıları

Değerli kardeşim Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşananları görüştük. Filistin meselesi Türkiye ve İran'ın odağında yer alıyor. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını temin etmeye yönelik bakanlarımız gayretlerini sürdürdüler. 30 bin tondan fazla insanı yardım malzemesi gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık.