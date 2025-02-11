Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören ve heyetlerin arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkeler arasında 11 anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan Malezya ile ticarette hedefin 10 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Erdoğan ortak basın toplantısında "İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir" dedi.

Malezya Başbakanı İbrahim, 'Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Başkan Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız' dedi.