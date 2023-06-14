Türkiye, kritik seçimleri geride bıraktı.
28 Mayıs'ta yapılan seçimde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, kısa sürede yeni kabineyi kurarak çalışmalarına başladı..
Yeni Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştirirken bugün ikinci kez Beştepe'de toplandı.
Ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı 8 saat sürdü.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi verilen sözlere değindi.
"Hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz"
"Kime neyi taahhüt ettiysek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omzunda yükselecektir. Tayin ettiğimiz hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz.
Kime neyi taahhüt ettiysek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Açıkladığımız projelerin zamanında bitirilmesine hassasiyet göstereceğiz. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen hizmet siyasetimize devam ettik.