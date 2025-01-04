Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında önceki gün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’u anarak “hayatıyla, müziğiyle, milli duruşuyla en müstesna sanatçılardan biriydi. Rahmetle anıyorum” dedi.

Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Erdoğan daha sonra, "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok" ifadelerini kullandı.

Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracak, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Burada şunun da bilinmesini isterim. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok.

Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır.