Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut müjdesini açıkladı.

Bu projede ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.