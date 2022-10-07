Elbistan Belediyesi’nin Aşık Mahzuni Şerif anısına bu yıl 3.’süne imza attığı Elbistan Festivali, birbirinden ünlü sanatçıları, gençler başta olmak üzere yüz binlerce kişiyi buluşturdu. Haluk Levent’le başlayan heyecan ve coşku 1 hafta boyunca hiç eksilmedi. Festivalin son akşamında sahne alan ABD’li ünlü vokalist Della Miles, Mahzuni Şerif’in ‘Domdom Kurşunu’ adlı eserini de Türkçe söyledi. Miles’in Domdom Kurşunu’nu söylediği anların videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı tüm dünyaya tanıtan festival dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği ödülü, tüm Elbistan adına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Tam Bana Göre Festival kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'na, Aşık Mahzuni Şerif adına düzenlediğimiz Elbistan Festivali ile katılmıştık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz binleri buluşturan bu dev organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Türkiye’nin en büyük uluslararası tematik festivali olan Aşık Mahsuni Şerif anısına düzenlediğimiz Elbistan Festivali’ni ödüle layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.