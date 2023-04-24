Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehiriçi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Biraz sonra Togg SIRO batarya fabrikasının temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizlerle kucaklaşmak hasret gidermek isterim. Ülkemizin yerli ve milli markası Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir. Togg aynı zamanda tasarımı, yazılımı, temiz enerji çözümleri ile bir teknoloji hamlesidir. Temelii atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir.

Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Evde imal edilen ürünleri de vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz"

Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.

Yine geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.