Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 takımını tebrik etti. Erdoğan, bu tarihi başarıyı kutlayarak genç sporcuların Türk futbolunun geleceği için umut verici bir performans sergilediklerini vurguladı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, etkileyici bir oyun ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç futbolcuların bu başarısının Türk sporunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladığını belirterek, finalde de aynı başarıyı göstermeleri temennisinde bulundu.