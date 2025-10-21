Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında,

"Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır. Fidan sahiplenerek 11 Kasım’da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım’da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet etti.