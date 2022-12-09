Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti. Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması Avrupa'dan Afrika'ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur. İşte her şey burada. Buğday olmadan ekmek olur mu? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayın ne yapıyor üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü inşallah Sayın Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy ile görüşmem olacak. Bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim ve Sayın Putin'in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabildi.